NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Heritage Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Heritage Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Heritage Financial-Papier an diesem Tag bei 23,09 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 433,088 Heritage Financial-Aktien. Die gehaltenen Heritage Financial-Aktien wären am 17.12.2025 11 117,37 USD wert, da der Schlussstand 25,67 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 11,17 Prozent.

Der Börsenwert von Heritage Financial belief sich zuletzt auf 858,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at