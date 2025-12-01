IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Frühes Investment
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit IMAX-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IMAX-Anteile bei 26,32 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,994 IMAX-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 37,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 409,57 USD wert. Damit wäre die Investition 40,96 Prozent mehr wert.
IMAX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMAX Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu IMAX Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMAX Corp.
|31,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.