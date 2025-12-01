Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

IMAX Aktie

WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

Frühes Investment 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IMAX-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit IMAX-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IMAX-Anteile bei 26,32 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,994 IMAX-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 37,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 409,57 USD wert. Damit wäre die Investition 40,96 Prozent mehr wert.

IMAX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

IMAX Corp. 31,60 0,00% IMAX Corp.

IMAX Corp. 31,60 0,00% IMAX Corp.

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
