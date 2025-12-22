NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.12.2024 wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Independent Bank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 151,469 Independent Bank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 723,72 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 19.12.2025 auf 77,40 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,24 Prozent angezogen.

Independent Bank wurde am Markt mit 3,84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at