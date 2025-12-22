Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Langfristige Investition
|
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingefahren
Am 22.12.2024 wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Independent Bank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 151,469 Independent Bank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 723,72 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 19.12.2025 auf 77,40 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,24 Prozent angezogen.
Independent Bank wurde am Markt mit 3,84 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!