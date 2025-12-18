NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel hätte eine Investition in inTest von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in inTest gewesen.

inTest-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse AMEX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das inTest-Papier bei 7,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das inTest-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,263 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,88 USD, da sich der Wert eines inTest-Papiers am 17.12.2025 auf 7,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,12 Prozent.

Alle inTest-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 90,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at