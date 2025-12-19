NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lifecore Biomedical-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Lifecore Biomedical-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 7,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lifecore Biomedical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 141,443 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie auf 8,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 190,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,09 Prozent angewachsen.

Lifecore Biomedical wurde am Markt mit 317,80 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at