Lifecore Biomedical Aktie

Lifecore Biomedical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 19.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lifecore Biomedical-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Lifecore Biomedical-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 7,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lifecore Biomedical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 141,443 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie auf 8,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 190,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,09 Prozent angewachsen.

Lifecore Biomedical wurde am Markt mit 317,80 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lifecore Biomedicalmehr Nachrichten