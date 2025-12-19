Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Langfristige Investition
|
19.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Lifecore Biomedical-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 7,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lifecore Biomedical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 141,443 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie auf 8,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 190,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,09 Prozent angewachsen.
Lifecore Biomedical wurde am Markt mit 317,80 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifecore Biomedicalmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)