NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 09.12.2024 wurde das MarketAxess-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die MarketAxess-Aktie bei 240,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,150 MarketAxess-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen MarketAxess-Anteile wären am 08.12.2025 684,98 USD wert, da der Schlussstand 165,06 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,50 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess bezifferte sich zuletzt auf 6,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

