Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Langfristige Investition
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Open Text von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Open Text-Aktie an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Open Text-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 39,40 CAD. Wer vor 3 Jahren 10 000 CAD in die Open Text-Aktie investiert hat, hat nun 253,807 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Open Text-Aktien wären am 17.12.2025 11 675,13 CAD wert, da der Schlussstand 46,00 CAD betrug. Damit hätte sich das Investment um 16,75 Prozent vermehrt.
Alle Open Text-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,52 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
