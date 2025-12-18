NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ross Stores-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ross Stores-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Ross Stores-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ross Stores-Anteile betrug an diesem Tag 117,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ross Stores-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,499 Ross Stores-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 553,12 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Anteils am 17.12.2025 auf 182,74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 55,31 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Ross Stores eine Börsenbewertung in Höhe von 58,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

