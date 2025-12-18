Ross Stores Aktie

Ross Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ross Stores-Investition im Blick 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ross Stores-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ross Stores-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Ross Stores-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ross Stores-Anteile betrug an diesem Tag 117,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ross Stores-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,499 Ross Stores-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 553,12 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Anteils am 17.12.2025 auf 182,74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 55,31 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Ross Stores eine Börsenbewertung in Höhe von 58,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ross Stores Inc.mehr Nachrichten