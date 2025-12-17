SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Performance unter der Lupe
|
17.12.2025 10:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMC-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SMC-Aktie via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62 700,00 JPY. Bei einer 1 000-JPY-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,016 SMC-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.12.2025 gerechnet (53 360,00 JPY), wäre das Investment nun 851,04 JPY wert. Damit hätte sich die Investition um 14,90 Prozent vermindert.
SMC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,46 Bio. JPY gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
