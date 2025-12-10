SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Lukrative SMC-Anlage?
|
10.12.2025 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 10.12.2015 wurde die SMC-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31 800,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 100 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,003 Anteile im Depot. Die gehaltenen SMC-Aktien wären am 09.12.2025 178,46 JPY wert, da der Schlussstand 56 750,00 JPY betrug. Mit einer Performance von +78,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der SMC-Wert an der Börse wurde auf 3,60 Bio. JPY beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
