WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

Lukrative SMC-Anlage? 10.12.2025 10:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in SMC-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.12.2015 wurde die SMC-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31 800,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 100 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,003 Anteile im Depot. Die gehaltenen SMC-Aktien wären am 09.12.2025 178,46 JPY wert, da der Schlussstand 56 750,00 JPY betrug. Mit einer Performance von +78,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der SMC-Wert an der Börse wurde auf 3,60 Bio. JPY beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

