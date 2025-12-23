NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Investment gewesen.

Am 23.12.2020 wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile betrug an diesem Tag 33,72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,966 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.12.2025 gerechnet (164,32 USD), wäre die Investition nun 487,34 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 387,34 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Strategy (ex MicroStrategy) eine Marktkapitalisierung von 47,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at