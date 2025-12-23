Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Strategy (ex MicroStrategy)-Investmentbeispiel
|
23.12.2025 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 23.12.2020 wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile betrug an diesem Tag 33,72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,966 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.12.2025 gerechnet (164,32 USD), wäre die Investition nun 487,34 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 387,34 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Strategy (ex MicroStrategy) eine Marktkapitalisierung von 47,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Nachrichten
|
20:04
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
19.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
|
19.12.25