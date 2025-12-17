NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 3 Jahren eingebracht

Taylor Devices-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Taylor Devices-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,10 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Taylor Devices-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,090 Taylor Devices-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Taylor Devices-Papiers auf 58,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 262,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 426,22 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 181,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at