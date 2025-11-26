Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Lukrative Taylor Devices-Investition?
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Taylor Devices-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Taylor Devices-Anteile bei 10,45 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Taylor Devices-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 95,694 Taylor Devices-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 661,24 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 25.11.2025 auf 48,71 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 366,12 Prozent gesteigert.
Alle Taylor Devices-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 157,33 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
