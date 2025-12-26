NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Timberland Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Timberland Bancorp-Aktie bei 33,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,019 Timberland Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Timberland Bancorp-Aktien wären am 24.12.2025 109,09 USD wert, da der Schlussstand 36,13 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp belief sich zuletzt auf 285,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at