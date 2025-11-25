Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Performance im Blick
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Vertex Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Vertex Pharmaceuticals-Anteile bei 312,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Vertex Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,195 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2025 1 354,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 424,00 USD belief. Damit wäre die Investition um 35,47 Prozent gestiegen.
Der Vertex Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 108,72 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
