NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 26,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 381,534 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.12.2023 4 048,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,61 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,52 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von 1-800-FLOWERSCOM betrug jüngst 657,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at