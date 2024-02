NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1-800-FLOWERSCOM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 07.02.2023 wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,04 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 905,797 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 184,78 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 06.02.2024 auf 10,14 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,15 Prozent verringert.

1-800-FLOWERSCOM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 654,58 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at