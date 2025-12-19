NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in 1st Source-Aktien verdienen können.

Am 19.12.2020 wurden 1st Source-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 39,51 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 25,310 1st Source-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.12.2025 auf 66,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 691,47 USD wert. Das entspricht einem Plus von 69,15 Prozent.

Am Markt war 1st Source jüngst 1,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at