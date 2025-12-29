AAON Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AAON von vor 5 Jahren verdient
Die AAON-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,248 AAON-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 170,35 USD, da sich der Wert einer AAON-Aktie am 26.12.2025 auf 75,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,35 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von AAON belief sich jüngst auf 6,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
