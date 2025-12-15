Century Aluminum Aktie

WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

Profitable Century Aluminum-Anlage? 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Century Aluminum-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Century Aluminum-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Century Aluminum-Anteile letztlich bei 20,87 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 47,916 Century Aluminum-Aktien. Die gehaltenen Century Aluminum-Anteile wären am 12.12.2025 1 512,22 USD wert, da der Schlussstand 31,56 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,22 Prozent zugenommen.

Am Markt war Century Aluminum jüngst 2,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Century Aluminum Co.

Century Aluminum Co. 26,74 -2,23% Century Aluminum Co.

