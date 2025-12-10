NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Century Casinos von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Century Casinos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Century Casinos-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,643 Century Casinos-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 19,24 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 09.12.2025 auf 1,41 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 80,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Century Casinos belief sich zuletzt auf 43,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

