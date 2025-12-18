CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|CIENA-Anlage im Blick
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die CIENA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 51,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,947 CIENA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 203,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 397,00 USD wert. Damit wäre die Investition 297,00 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von CIENA belief sich jüngst auf 29,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CIENA Corp.mehr Nachrichten
|
18.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25