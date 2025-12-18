NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CIENA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die CIENA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 51,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,947 CIENA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 203,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 397,00 USD wert. Damit wäre die Investition 297,00 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von CIENA belief sich jüngst auf 29,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at