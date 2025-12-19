Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
19.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Digi International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Digi International-Anteile 18,93 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Digi International-Aktie investiert, befänden sich nun 52,826 Digi International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 43,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 301,64 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 130,16 Prozent zugenommen.
Alle Digi International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
