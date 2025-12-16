Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lukrative Lifetime Brands-Anlage?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Lifetime Brands-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,32 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 120,192 Lifetime Brands-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Lifetime Brands-Aktie auf 4,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 486,78 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51,32 Prozent verringert.
Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92,80 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
