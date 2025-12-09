Lifetime Brands Aktie

WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

Rentables Lifetime Brands-Investment? 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Lifetime Brands eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Lifetime Brands-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Lifetime Brands-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,576 Lifetime Brands-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 4,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,94 USD wert. Damit wäre die Investition um 30,06 Prozent gesunken.

Lifetime Brands wurde am Markt mit 99,65 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

