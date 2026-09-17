NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: Methode Electronics schüttet weniger Dividende aus

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics am 16.09.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,22 USD je Aktie beschlossen. Das entspricht einer Verringerung der Methode Electronics-Dividende um 60,71 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Insgesamt wurde beschlossen 8,30 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. So fiel die Methode Electronics- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 59,31 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte der Methode Electronics-Titel am Tag der Hauptversammlung via New York bei 13,28 USD. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Methode Electronics-Anteilsscheins 2,55 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 8,38 Prozent.

Methode Electronics-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren reduzierte sich der Kurs von Methode Electronics via New York um 69,18 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -27,08 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Methode Electronics-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Methode Electronics

Methode Electronics-Kerndaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Methode Electronics beläuft sich aktuell auf 469,855 Mio. USD. Methode Electronics besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,00. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Methode Electronics einen Umsatz von 1,019 Mrd.USD sowie ein EPS von -1,01 USD.

Redaktion finanzen.at