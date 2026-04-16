Methode Electronics Aktie

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WKN: 900070 / ISIN: US5915202007

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Lohnende Methode Electronics-Investition? 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Methode Electronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Methode Electronics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Methode Electronics-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Methode Electronics-Papier an diesem Tag 44,75 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Methode Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 22,346 Methode Electronics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Methode Electronics-Aktie auf 7,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,66 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 84,13 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 261,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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