NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein PetMed Express-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in PetMed Express-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die PetMed Express-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,95 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,277 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8,71 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Anteils am 05.12.2025 auf 1,65 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 91,29 Prozent.

PetMed Express wurde am Markt mit 34,60 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at