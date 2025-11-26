NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Synopsys-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Synopsys-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Synopsys-Anteile an diesem Tag bei 553,95 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,052 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 249,93 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Papiers am 25.11.2025 auf 401,61 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -27,50 Prozent.

Synopsys wurde am Markt mit 75,17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at