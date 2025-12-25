Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Lukrative Ultralife Batteries-Anlage?
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ultralife Batteries-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ultralife Batteries-Aktie 3,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,707 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 151,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,91 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 151,93 USD, was einer positiven Performance von 51,93 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Ultralife Batteries betrug jüngst 97,52 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Ultralife Batteries Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ultralife Batteries Inc.
|4,95
|1,43%