NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ultralife Batteries-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ultralife Batteries-Aktie 3,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,707 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 151,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,91 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 151,93 USD, was einer positiven Performance von 51,93 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Ultralife Batteries betrug jüngst 97,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at