Ultralife Batteries Aktie

Ultralife Batteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Ultralife Batteries-Anlage? 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ultralife Batteries-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ultralife Batteries-Aktie 3,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,707 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 151,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,91 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 151,93 USD, was einer positiven Performance von 51,93 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Ultralife Batteries betrug jüngst 97,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Ultralife Batteries Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ultralife Batteries Inc. 4,95 1,43% Ultralife Batteries Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen