NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ultralife Batteries-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ultralife Batteries-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 342,282 Ultralife Batteries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.12.2025 7 932,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,91 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,67 Prozent verringert.

Alle Ultralife Batteries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 96,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at