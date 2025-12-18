Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Profitabler Universal Display-Einstieg?
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Universal Display-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Universal Display-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 149,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,706 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 773,59 USD, da sich der Wert einer Universal Display-Aktie am 17.12.2025 auf 115,35 USD belief. Damit wäre die Investition um 22,64 Prozent gesunken.
Der Universal Display-Wert an der Börse wurde auf 5,59 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
