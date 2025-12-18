Universal Display Aktie

Universal Display für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

Profitabler Universal Display-Einstieg? 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Universal Display-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Universal Display-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 149,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,706 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 773,59 USD, da sich der Wert einer Universal Display-Aktie am 17.12.2025 auf 115,35 USD belief. Damit wäre die Investition um 22,64 Prozent gesunken.

Der Universal Display-Wert an der Börse wurde auf 5,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Universal Display Corp. 97,98 -0,16% Universal Display Corp.

