Werner Enterprises Aktie

Werner Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Werner Enterprises-Investmentbeispiel 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Werner Enterprises gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,15 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, befänden sich nun 3,976 Werner Enterprises-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,83 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 15,83 Prozent.

Der Börsenwert von Werner Enterprises belief sich zuletzt auf 1,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Werner Enterprises Inc.mehr Nachrichten