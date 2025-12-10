NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Werner Enterprises gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,15 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, befänden sich nun 3,976 Werner Enterprises-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,83 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 15,83 Prozent.

Der Börsenwert von Werner Enterprises belief sich zuletzt auf 1,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at