Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Adobe-Einstieg? 17.12.2025 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adobe-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adobe-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adobe-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Adobe-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Adobe-Anteile an diesem Tag 495,36 USD wert. Bei einem Adobe-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,019 Adobe-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Adobe-Papiere wären am 16.12.2025 702,30 USD wert, da der Schlussstand 347,89 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 29,77 Prozent verkleinert.

Adobe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 147,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adobe Inc.mehr Nachrichten