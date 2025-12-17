NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adobe-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adobe-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Adobe-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Adobe-Anteile an diesem Tag 495,36 USD wert. Bei einem Adobe-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,019 Adobe-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Adobe-Papiere wären am 16.12.2025 702,30 USD wert, da der Schlussstand 347,89 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 29,77 Prozent verkleinert.

Adobe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 147,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at