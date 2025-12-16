AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|AXT-Investition
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXT von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die AXT-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4 484,305 AXT-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.12.2025 66 502,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,83 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 565,02 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete AXT eine Marktkapitalisierung von 693,19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|11,93
|-8,23%
