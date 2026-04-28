Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Lohnendes Computer Programs and Systems-Investment?
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Computer Programs and Systems von vor 10 Jahren bedeutet
Das Computer Programs and Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 53,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 187,126 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 812,87 USD, da sich der Wert eines Computer Programs and Systems-Anteils am 27.04.2026 auf 25,72 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,87 Prozent.
Der Börsenwert von Computer Programs and Systems belief sich jüngst auf 384,12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Computer Programs and Systems Inc. (CPSI)
Analysen zu Computer Programs and Systems Inc. (CPSI)
Aktien in diesem Artikel
|Computer Programs and Systems Inc. (CPSI)
|21,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.