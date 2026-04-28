NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Computer Programs and Systems von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Computer Programs and Systems-Investment verlieren können.

Das Computer Programs and Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 53,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 187,126 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 812,87 USD, da sich der Wert eines Computer Programs and Systems-Anteils am 27.04.2026 auf 25,72 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,87 Prozent.

Der Börsenwert von Computer Programs and Systems belief sich jüngst auf 384,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at