WKN: 575308 / ISIN: US2053061030

Computer Programs and Systems-Investition im Blick 03.03.2026 16:05:13

NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Computer Programs and Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Computer Programs and Systems-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 03.03.2016 wurde die Computer Programs and Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 54,48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,836 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 35,00 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65,00 Prozent verringert.

Am Markt war Computer Programs and Systems jüngst 284,52 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

