NASDAQ Composite Index-Wert Fiserv-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fiserv-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fiserv-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fiserv-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 210,29 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 47,553 Fiserv-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 231,25 USD, da sich der Wert eines Fiserv-Papiers am 24.12.2025 auf 67,95 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 67,69 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Fiserv einen Börsenwert von 36,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at