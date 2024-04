NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gilead Sciences-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 72,20 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,385 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 69,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 96,33 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 3,67 Prozent.

Gilead Sciences wurde am Markt mit 88,14 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at