WKN: 923737 / ISIN: US3909051076

Langfristige Performance 23.12.2025 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Great Southern Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 60,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 165,508 Great Southern Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers auf 64,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 594,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,94 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp belief sich zuletzt auf 719,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

