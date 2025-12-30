NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Great Southern Bancorp-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,74 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 2,052 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,51 USD, da sich der Wert einer Great Southern Bancorp-Aktie am 29.12.2025 auf 62,15 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,51 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Great Southern Bancorp belief sich jüngst auf 700,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at