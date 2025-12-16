NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Great Southern Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Great Southern Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 66,77 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,977 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 65,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 986,67 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 1,33 Prozent.

Great Southern Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 733,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at