NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Intuitive Surgical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 541,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,185 Intuitive Surgical-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 559,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,23 Prozent angewachsen.

Intuitive Surgical war somit zuletzt am Markt 193,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at