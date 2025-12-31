KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Lukrativer KLA-Tencor-Einstieg?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die KLA-Tencor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die KLA-Tencor-Anteile bei 630,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,870 KLA-Tencor-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (1 243,65 USD), wäre das Investment nun 19 736,72 USD wert. Damit wäre die Investition 97,37 Prozent mehr wert.
KLA-Tencor wurde am Markt mit 165,51 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
