NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in KLA-Tencor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die KLA-Tencor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die KLA-Tencor-Anteile bei 630,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,870 KLA-Tencor-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (1 243,65 USD), wäre das Investment nun 19 736,72 USD wert. Damit wäre die Investition 97,37 Prozent mehr wert.

KLA-Tencor wurde am Markt mit 165,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at