Photronics Aktie

Photronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879430 / ISIN: US7194051022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Photronics-Investition im Blick 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Photronics von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Photronics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Photronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Photronics-Anteile bei 12,82 USD. Bei einem Photronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,800 Photronics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 25,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200,39 USD wert. Das entspricht einem Plus von 100,39 Prozent.

Der Marktwert von Photronics betrug jüngst 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Photronics Inc.mehr Nachrichten