Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Photronics-Investition im Blick
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Photronics von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Photronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Photronics-Anteile bei 12,82 USD. Bei einem Photronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,800 Photronics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 25,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200,39 USD wert. Das entspricht einem Plus von 100,39 Prozent.
Der Marktwert von Photronics betrug jüngst 1,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
