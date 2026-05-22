NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,46 Prozent höher bei 26 414,11 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,336 Prozent auf 26 381,56 Punkte an der Kurstafel, nach 26 293,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 309,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 504,55 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,474 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 24 657,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 22 886,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18 925,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,68 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 707,14 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell BlackBerry (+ 18,57 Prozent auf 7,89 USD), Harmonic (+ 17,64 Prozent auf 14,94 USD), Comtech Telecommunications (+ 15,44 Prozent auf 4,86 USD), IMAX (+ 15,44 Prozent auf 39,11 USD) und QUALCOMM (+ 12,13 Prozent auf 239,30 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-4,65 Prozent auf 18,25 USD), Take Two (-4,11 Prozent auf 228,30 USD), Innodata (-4,09 Prozent auf 94,50 USD), Baiducom (-2,48 Prozent auf 127,93 USD) und Cogent Communications (-2,34 Prozent auf 17,94 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17 287 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,659 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at