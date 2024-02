NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Plus

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,60 Prozent höher bei 17 706,03 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,730 Prozent auf 17 728,90 Punkte an der Kurstafel, nach 17 600,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 769,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 619,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 16 832,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 812,47 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 14.02.2023, bei 12 590,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,02 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 041,45 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 5,54 Prozent auf 130,40 USD), Illumina (+ 5,20 Prozent auf 140,70 USD), Datadog A (+ 4,69 Prozent auf 137,85 USD), Zscaler (+ 3,94 Prozent auf 252,37 USD) und JDcom (+ 3,66 Prozent auf 22,94 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen The Kraft Heinz Company (-6,34 Prozent auf 33,84 USD), Biogen (-2,07 Prozent auf 221,95 USD), Airbnb (-1,93 Prozent auf 147,91 USD), Charter A (-1,49 Prozent auf 288,29 USD) und PepsiCo (-1,21 Prozent auf 166,84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 6 224 798 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,881 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,61 erwartet. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,05 Prozent gelockt.

