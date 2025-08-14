NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 23 832,44 Punkten ab. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,310 Prozent auf 23 775,01 Punkte an der Kurstafel, nach 23 849,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23 748,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 908,26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,861 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 14.07.2025, einen Stand von 22 855,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 319,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 022,68 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,62 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 7,38 Prozent auf 23,86 USD), Amazon (+ 2,86 Prozent auf 230,98 USD), Netflix (+ 2,17 Prozent auf 1 230,56 USD), Verisk Analytics A (+ 1,33 Prozent auf 267,70 USD) und QUALCOMM (+ 0,96 Prozent auf 158,09 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Enphase Energy (-5,84 Prozent auf 32,22 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,35 Prozent auf 372,94 USD), Lucid (-3,85 Prozent auf 2,25 USD), Datadog A (-3,26 Prozent auf 124,52 USD) und AppLovin A (-2,93 Prozent auf 433,34 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 44 073 612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,823 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,72 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

