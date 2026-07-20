NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich

Der NASDAQ 100 bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,75 Prozent stärker bei 28 807,77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,974 Prozent höher bei 28 871,16 Punkten in den Handel, nach 28 592,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29 017,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 28 805,29 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 30 406,19 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 26 590,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 065,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,29 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Teradyne (+ 8,42 Prozent auf 349,49 USD), CoreWeave (+ 7,77 Prozent auf 78,90 USD), Lumentum (+ 7,46) Prozent auf 787,48 USD), Nebius (+ 7,33 Prozent auf 190,73 USD) und Micron Technology (+ 5,63 Prozent auf 896,78 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-3,45 Prozent auf 229,07 USD), Intuit (-3,25 Prozent auf 281,62 USD), Workday (-2,87 Prozent auf 140,63 USD), Cintas (-1,98 Prozent auf 200,41 USD) und Autodesk (-1,81 Prozent auf 214,40 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 983 340 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,290 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at