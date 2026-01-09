NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus

Schlussendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,81 Prozent aufwärts auf 23 671,35 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,069 Prozent stärker bei 23 496,21 Punkten in den Freitagshandel, nach 23 480,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 23 721,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 426,48 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,945 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 09.12.2025, einen Stand von 23 576,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 024,63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 478,88 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Compugen (+ 14,63 Prozent auf 1,88 USD), Intel (+ 10,80 Prozent auf 45,55 USD), TTM Technologies (+ 10,50 Prozent auf 73,88 USD), Lam Research (+ 8,66 Prozent auf 218,36 USD) und Geospace Technologies (+ 7,83 Prozent auf 21,89 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil AXT (-10,99 Prozent auf 22,99 USD), 3D Systems (-8,98 Prozent auf 2,33 USD), Merit Medical Systems (-7,30 Prozent auf 86,38 USD), WD-40 (-6,63 Prozent auf 190,00 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-5,77 Prozent auf 157,33 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 35 201 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,945 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

